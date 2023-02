Weszliśmy do schronu pod dworcem PKP w Głogowie. Zobaczcie zdjęcia i film ze środka

Na ogół podziemia dworca PKP w Głogowie nie są dostępne dla mieszkańców miasta oraz turystów. A szkoda, bo znajduje się w nich ciekawy obiekt, który zainteresuje zwłaszcza miłośników zwiedzania różnego rodzaju fortyfikacji. To dawny schron przeciwlotniczy, który po wojnie służył Obronie Cywilnej. Od czasów II Wojny Światowej nie musiał być na szczęście wykorzystywany, a dziś - to jedynie ciekawostka.

Schron pod dworcem w Głogowie - czy wciąż można z niego korzystać?

Wejścia do podziemi pilnują solidne, stalowe drzwi. Mimo upływu dziesiątek lat - ich zamki wciąż działają. Ściany schronu chroni solidna warstwa żelbetonu. W środku wciąż można znaleźć pozostałości dawnej elektroniki oraz urządzeń - w tym do pompowania powietrza. Te również wyglądają na sprawne, w przeciwieństwie do elektryki. Bez latarki można zapomnieć o zwiedzaniu.

Pomieszczenia od kilkudziesięciu lat nie były używane. Nie ma też tam żadnych zapasów. Jednakże w przypadku potrzeby, same ściany mogłyby zapewnić pewną ochronę przed konwencjonalnym atakiem lub żywiołem. Trzeba jednak uruchomić sprzęt do pompowania powietrza.

Zobaczcie schron na zdjęciach i filmie

Mamy dla Was fotorelację z wejścia do schronu. Było to możliwe dzięki kolejnej edycji akcji Zima w Twierdzy, która po prawie 10 latach znów zdobyła zgodę od kolei na wprowadzenie do środka zwiedzających.

Zobaczcie galerię zdjęć ze środka: