Weekend dla seniora w głogowskim muzeum. Warsztaty oraz zwiedzanie za złotówkę

W najbliższy weekend w głogowskim zamku szykuje się cykl wydarzeń skierowanych do seniorów 60+. 1 i 2 października Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zaprasza ich na warsztaty i zwiedzanie. Zarówno w sobotę jak i niedzielę bilety wstępu do muzeum dla osób w wieku 60+ będą kosztować symboliczną złotówkę. Dotyczy to nie tylko wymienionych w tych dniach wydarzeń.

– W sobotę, 1 października o godzinie 11:00, zapraszamy Państwa na warsztaty tworzenia pająka – niezwykłej słomiano-papierowej ozdoby, a o 14:00 na kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Cybisowie. Rodzinne historie sztuki”. W niedzielę, 2 października o godzinie 14:00, wspólnie z przewodnikiem będziecie Państwo mogli zwiedzić muzealne wystawy. Do zobaczenia! – zaprasza Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.

Ilość miejsc na wydarzenia jest ograniczona.

Powyżej 75 roku życia wejście do muzeum będzie za darmo.