We wtorek, 28 marca, bezpłatne badania wzroku w Głogowie. Okobus stanie przy aptece na starówce Grażyna Szyszka

W Głogowie stanie mobilna przychodnia okulistyczna

Okobus, czyli mobilny gabinet okulistyczny do bezpłatnej diagnostyki dna oka osób chorych na cukrzycę stanie w Głogowie na starówce. W naszym mieście takie badanie będzie można wykonać we wtorek, 28 marca. Przed wizytą trzeba się zarejestrować. Jak to zrobić?