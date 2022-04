Ważny krok w budowie obwodnicy Głogowa. Ruszają konsultacje środowiskowe

Co to oznacza? Obwieszczenie dyrektora RDOŚ, które ukazało się 7 kwietnia wskazuje, iż każdy może zapoznawać się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy, a także począwszy od 14 kwietnia 2022 r. do dnia 13 maja 2022 r. może zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Procedura ta jest kolejnym etapem niezbędnym do wydania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Głogowa.