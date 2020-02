Walentynkowy Cross Straceńców przyciągnął na tor ponad sto osób, które wyruszyły na trasę biegu. Ponieważ zorganizowano go w ramach Walentynek, w biegu brały też udział pary. Biegły one przywiązane do siebie sznurkiem owiniętym wokół ręki.

Do pokonania były trzy dystanse do wyboru - 4,2 - 8,4 oraz 12.6 km.

Organizatorem Walentynkowego Crossu Straceńców był Jerzy Górski.

Walentynkowy Cross Straceńców - zobacz film