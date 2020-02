WALENTYNKI. Najlepsze miejsce na randkę w Głogowie. Gdzie się wybrać na schadzkę?

Walentynki to czas okazywania sobie miłości, choć oczywiście szczęśliwe pary robią to na co dzień. Zapytaliśmy głogowian, które miejsca w naszym mieście wybierają, gdy chcą wybrać się na randkę. W galerii zdjęć znajdziecie opisy miejsc, które trafiły do zestawienia.

Czasem chcemy pobyć po prostu razem. Bez ludzi dookoła. W Głogowie są też miejsca na takie randki, które chociaż w części to zapewniają. Które lokacje najlepiej wybrać, chcąc pójść z drugą połówką na randkę w mieście? Wiadomo, na randkę można wybrać się do kina (w końcu w Głogowie jest tylko jedno) czy nawet do teatru. Takie oczywiste miejsca nie znalazły się więc w zestawieniu. Są tu natomiast lokacje, w których zakochana para może posiedzieć na ławeczce z dala od wzroku innych. A jakie Waszym zdaniem są najlepsze miejsca na randkę w Głogowie? Dajcie znać w komentarzu gdzie lubicie chodzić na randki w naszym mieście. Gdzie się wybrać na randkę w Głogowie? Zobacz nasze propozycje w galerii zdjęć.