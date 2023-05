Wakacyjna Praca dla Młodych SM Nadodrze w Głogowie. W tym roku nieco mniej miejsc. Kiedy rekrutacja? Ile można zarobić?

- Od początku program ma jedno założenie – edukować młodych głogowian na kilku płaszczyznach. Po pierwsze ma przygotować do poruszania się po rynku pracy. Dlatego też uczestnicy przechodzą rekrutację, wypełniają dokumenty aplikacyjne, odbywają szkolenie bhp, podpisują umowy, wystawiają rachunki za pracę, rozliczają się z urzędem skarbowym. Dokładnie tak, jak to jest w przypadku „dorosłych” pracowników – dodaje rzeczniczka spółdzielni. -

Młodzi pracują na swoich osiedlach

Spółdzielnia stara się, by każdy uczestnik Wakacyjnej Pracy trafił na osiedle, na którym mieszka. Dzięki temu młodzi ludzie stają się potem ambasadorami swoich osiedli. Po wykonaniu prac przez długie miesiące, a nawet lata, doglądają ich efektów i pilnują, by nikt nie zniszczył tego, co sami wykonali. Dbają więc o tereny zielone, które pielęgnowali, ławki czy trzepaki, które malowali, chodniki, które zamiatali.

Program uczy pracy w zespole i współodpowiedzialności za wyniki. Pozwala również wykorzystać potencjał młodych ludzi oraz ich zaangażowanie do pracy. Jest też formą zagospodarowania ich czasu wolnego podczas wakacji. Energia młodzieży, spożytkowana w konstruktywny sposób, nie będzie szukała ujścia w mniej odpowiednich zachowaniach.

