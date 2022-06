Wakacyjna korekta rozkładów jazdy pociągów 2022. Zobacz zmiany dla pasażerów z Głogowa

Zmiany dotyczą też pociągów przejeżdżających przez Głogów. Ten najważniejsze wypunktowały Koleje Głogowskie. Oto one:

TLK „Wolin” będzie to wakacyjny skład łączący Bielsko Białą i Kraków ze Świnoujściem. Kursować będzie od 26 czerwca. Pociąg nie będzie zatrzymywać się w Lubinie. Jedyny wyjątek kiedy Lubin będzie mógł skorzystać z tego składu to wtedy kiedy będzie jeździć ZKA ze Ścinawy od 22 czerwca do 5 lipca na ten pociąg.

Od 22 czerwca do 5 lipca na odcinku Głogów - Lubin będzie obowiązywać zastępcza komunikacja autobusowa za wszystkie pociągi spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Pociągi IC „Chełmoński”, IC „Wawel”, IC „Mehoffer”, TLK „Wyczółkowski” oraz TLK „Wolin” spółki PKP Intercity.

Pociąg do podróży będą kursować przez Ścinawę, gdzie przy stacji w Ścinawie będzie oczekiwać ZKA do Lubina i Legnicy