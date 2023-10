Uwaga kierowcy. Dziś, 17 października, około godziny 16 w Zaszkowie w gminie Kotla doszło do zdarzenia drogowego. Samochód marki Audi wpadł do przydrożnego rowu. To droga nr 319 z Głogowa do Sławy.

Zaszków na mapie

Na miejscu jest policja, która zabezpieczyła część jezdni, więc kierowcy powinni zwolnić na tym odcinku.