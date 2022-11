W Zabłociu obok świetlicy ruszyła budowa drewnianej wiaty dla mieszkańców

Gmina Żukowice rozpoczęła budowę wiaty we wsi Zabłocie. Będzie to konstrukcja drewniana krokwiowa o powierzchni 24,36 m2 . Powstanie za świetlica wiejską, a wartość prac przewidzianych na realizacje tej inwestycji to 34 tys. zł.

- Mieszkańcy od dawna zabiegali o budowę takiej wiaty, której zdecydowanie brakowało w tej miejscowości. Tym bardziej, że w latach ubiegłych powstała tam piękna i nowoczesna świetlica, w której funkcjonuje Klub Seniora – mówi wójt Gminy Zukowice, Krzysztof Wołoszyn.

W świetlicy w Zabłociu prowadzonych jest wiele zajęć i warsztatów, odbywają się imprezy i spotkania organizowane zarówno przez osoby należące do „Klubu Seniora, ale również mieszkańców.

Brakującym elementem, który dopełniłby takie spotkania, zwłaszcza w sezonie wiosenno – letnim, była wiata, której budowę właśnie rozpoczęto.