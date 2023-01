W weekend (7 i 8 stycznia) do głogowskiego teatru za darmo. Na scenie teatry offowe!

W sobotę. 7 stycznia o godzinie 18 odbędzie się spektakl „Między nami dobrze jest”. Na scenie aktorzy z Teatru do Imentu. Grupa ta na co dzień działa przy Teatrze Miejskim w Lesznie. Spektakl „Między nami dobrze jest w reżyserii Ewy Halatyn, powstał na podstawie tekstu Doroty Masłowskiej. Sztuka opowiada o wydarzeniach, które następują po sobie , choć na pierwszy rzut oka bez spójnej fabuły. Dramat jest jakby opisem rzeczywistości wielopokoleniowej rodziny i komicznego aktu twórczego Mężczyzny, który usiłuje stworzyć dzieło swego życia- film pod tytułem" Koń , który jeździł konno".

W niedzielę przyjdź do Teatru Miejskiego w Głogowie na „Męczeństwo Piotra Oheya”

Z kolei w niedzielę, 8 stycznia (godz. 17), do Głogowa przyjedzie grupa aktorska Decem Toys z Rawicza. Nie będzie to jej pierwsza wizyta, zagrali w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa już spektakl „Damy i huzary”. Tym razem przyjadą ze spektaklem „Męczeństwo Piotra Oheya” w reżyserii Sylwestra Różyckiego. Sztuka ta powstała na podstawie tekstu Sławomira Mrożka. W łazience tytułowego bohatera pojawia się tygrys ludojad, co prowadzi do absurdalnych sytuacji. Przez mieszkanie Oheyów zaczynają się przewijać niespodziewani goście – urzędnicy, naukowcy artyści i politycy. Każdy z przybyszów pragnie zaadoptować zwierzę do swoich potrzeb, wywracając do góry nogami cały dom oraz wykorzystując domowników wedle zachcianek.

Wstęp na oba spektakle jest wolny. To idealny moment nie tylko dla stałych bywalców teatru, ale również dla tych, którzy u Gryphiusa jeszcze nie byli.