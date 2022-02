W ubiegłym roku głogowscy strażacy z PSP wyjeżdżali do akcji blisko 900 razy

Państwowa Straż Pożarna w Głogowie podsumowała ubiegły rok. Co prawda ogółem zdarzeń było mniej, ale za to drastycznie wzrosła liczba fałszywych alarmów.

PSP w liczbach

W 2021 roku w powiecie głogowskim strażacy z PSP zanotowali 874 zdarzenia. W stosunku do poprzedniego, 2020 roku, było ich o 100 mniej.

Do pożarów wyjeżdżali 255 razy, a do miejscowych zagrożeń 506 razy.

- Są to między innymi wypadki i zdarzenia drogowe, usuwanie powalonych drzew, zalane posesje, a także pomoc wejściu do mieszkań – mówi Tomasz Michalski, oficer prasowy KPP w Głogowie. - Tych ostatnich zdarzeń mamy w Głogowie dość dużo.

Jak informuje straż, w ostatnim roku odnotowano też wiele telefonów z fałszywymi zgłoszeniami.