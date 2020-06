W tym roku bez turnieju wsi w Grębocicach. Rok temu opanowali go mityczni bogowie. ZDJĘCIA

Na początku czerwca powinien odbyć się grębocicki turniej wsi. Niestety, ze względu na epidemię koronawirusa został on odwołany. Jak w przypadku wielu takich imprez zostaje nam tym wspominać, do czasu aż sytuacja wróci do normalności.

A jest co wspominać, bo przed rokiem w grębocickim parku pojawili się greccy herosi, bogowie oraz boginie. Barwnie i pomysłowo przebrani mieszkańcy poszczególnych miejscowości zmierzyli się w kilku konkurencjach. Nie zabrakło greckiego pokazu mody, podczas którego prezentowali swoje stroje. Jedną z konkurencji było też odtańczenie Zorby. Po zakończeniu konkurencji i podliczeniu punktów zwycięzcami Turnieju Wsi 2019 zostało sołectwo Kwielice. Również sołtys z tej miejscowości - Ireneusz Frątczak, zwyciężył wtedy w zawodach na tegorocznego Super Sołtysa. Zobaczcie jak w 2019 bawili się mieszkańcy gminy. Zobacz galerię (271 zdjęć) zobacz galerię (271 zdjęć) W tym roku bez turnieju wsi w Grębocicach. Rok temu opanowal... zobacz galerię (271 zdjęć) Wideo