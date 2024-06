W tych lokalach wyborczych w Głogowie oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

Co to jest Parlament Europejski?

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Głogowie

I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

Przedszkole Publiczne nr 17

Przedszkole Publiczne nr 19

Przedszkole Publiczne nr 20

Przedszkole Publiczne nr 20

Przedszkole Publiczne nr 21

Przedszkole Publiczne nr 21

Przedszkole Publiczne nr 6

Przedszkole Publiczne nr 7

Przedszkole Publiczne nr 9

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr 13

Szkoła Podstawowa nr 14

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 9

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

Zespół Szkół Politechnicznych

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania