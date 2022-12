W tunelu w Fosie Miejskiej w Głogowie zginęli dwaj koledzy - Marek i Piotr. Trzeci cudem przeżył. Mija 38. rocznica tragedii

O podziemiach Głogowa krąży wiele legend. Niewątpliwie są obecnie wielką atrakcją turystyczną Głogowa, jako spuścizna burzliwej, naznaczonej wieloma wojnami historii miasta. Wiele z nich jest wciąż zasypanych i niedostępnych, jednak do niektórych, jak np. do podziemi kościoła Bożego Ciała, czy tzw. tunelu kontrminowego w fosie miejskiej można wejść przy okazji cyklicznych imprez turystycznych. O tym, jak niebezpieczne mogą być podziemia przypomina dramatyczna historia sprzed 38 lat.

Zginęli koledzy z jednej klasy: Piotr, Marek i Wojtek

Tunele kontrminowe były jednym z elementów obronnych twierdzy. Całkowita długość tych ślepych korytarzy wraz z odnogami wynosiła ok 500 m. Na końcach rozgałęzień znajdowały się tzw. piece, czyli miejsca, w których zakładano ładunki wybuchowe. W razie dokonywania podkopu przez nieprzyjaciela były wysadzane. To właśnie w takim tunelu, jedynym dostępnym z kilkunastu, które powstały w XVIII w., 38 lat temu doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Zdarzenie zostało opisane m.in. w „Sztandarze Młodych”, a stronę z gazety wydanej pod koniec 1984 r. zachował do dziś jeden z uczestników tamtych wydarzeń – Pan Jan Krzemiński (75 l.), emerytowany policjant.

Wszystko zaczęło się 7 grudnia 1984 r. ok godziny 9:00. Jak zeznał dzień później 11-letni Wojciech, uczeń klasy 5 D, Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie: