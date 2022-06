W sławskich lasach zamieszkał sokół wędrowny. W gnieździe na specjalnej plaformie są już młode

Wyjątkowy gość upodobał sobie platformę lęgową wybudowaną specjalnie dla tego gatunku w ramach projektu unijnego pt. „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska.

-Ciekawostką jest to, że sokół wędrowny, tak jak inne gatunki sokołów, nie potrafi budować własnych gniazd, za to z przyjemnością zajmuje gniazda zbudowane przez myszołowy, kruki i bieliki. Na dodatek w przytulnym gniazdku na świat zawitało nowe pokolenie tego gatunku i tu śmiało możemy powiedzieć, że jest to prawdziwy sukces – informuje nadleśnictwo.