W Sławie tuż nad jeziorem wycięto dwa hektary lasu. Ludzie są w szoku! Zdjęcia/Film

Potężna wycinka części lasu między Sławą a Lubogoszczą zaskoczyła nie tylko mieszkańców. Także przyjezdni zatrzymują się przy przy wyrębie i przecierają oczy. Był las i już go nie ma. Zamiast niego widać stosy wyciętego już drewna, a przez resztki gałęzi prześwituje tafla jeziora.

Nadleśnictwo w Sławie wydało komunikat o wycince

Teren należy do Nadleśnictwa Sława Śląska, więc zaskoczeni i zszokowani sytuacją mieszkańcy zaczęli pytać leśników o to, co się tam stało. Pytających było wielu, i aby uniknąć kolejnych, nadleśnictwo postanowiło wydać komunikat dotyczący wycinki fragmentu lasu przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego. Oto jego fragment: