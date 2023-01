W Skidniowie (gm. Kotla) wybali już nowego sołtysa i radę sołecką

Do rady sołeckiej powołano zaś:

Kadencja sołtysa trwa cztery lata

Wybory sołtysów i rad sołeckich ruszyły w całym kraju. Potrwają przez kilka najbliższych miesięcy. Sołtys to pierwszy szczebel samorządu, przedstawiciel władz gminy, który jest najbliżej każdego z mieszkańców. Jego kadencja, jak i całej rady sołeckiej trwa 4 lata.

Funkcja sołtysa jest niezwykle ważna. Od sprawnego włodarza najmniejszej jednostki jaką jest wieś, jego umiejętności dialogu, aktywności w kontaktach społecznych a nierzadko i zaufaniu jakim darzą go mieszkańcy zależy rozwój sołectw oraz szybkie rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Sołtysem może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec danego sołectwa. Także by wziąć udział w głosowaniu trzeba mieć skończone 18 lat.