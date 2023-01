W Ruszowicach gmina zmodernizuje cztery ulice. Będzie też remont drogi Borek- Zabornia

Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny podpisał umowę modernizację czterech dróg gminnych w Ruszowicach. Prace wykona firma Instal – Głogów. Dodatkowo wyremontowany zostanie odcinek drogi Borek – Zabornia, a zadanie to wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa.

Strażacy mają nowe mundury. Czarny kolor zastąpiła barwa piaskowa. To ważny szczegół

Remont drogi gminnej Borek-Zabornia będzie obejmował odcinek o długości 510 m i szerokości 5 m w Zaborni, w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 91/5, obręb Borek-Zabornia i zostanie wykonany z asfaltu.

Wartość zadania wynosi:

Część 1 (ul. Cytrynowa, Pomarańczowa, Kaszmirowa i Amarantowa) – 837.778,97 zł.

Część 2 – remont odcinka drogi Borek-Zabornia – 686.895,07 zł.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR. Gmina Głogów pozyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 1.445.300,00 zł, a całkowita wartość umów to kwota 1.524.674,04 zł.

Termin realizacji zadania wynosi: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.