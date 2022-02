W Radwanickiej remizie strażak OSP oświadczył się strażaczce. Powiedziała TAK!

Wyjątkowy przebieg miało sobotnie (19.02) zebranie sprawozdawcze w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach. Druh Patryk Żalejko (28 l.)oświadczył się kompletnie zaskoczonej sytuacją druhnie Dominice Muskus (25 l.). Choć wzruszenie było ogromne i odbierało głos – młoda strażaczka powiedziała TAK!

Dominika Muskus i Patryk Żalejko to mieszkańcy Radwanic. Są parą od blisko sześciu lat. Pan Patryk to czynny strażak- ochotnik, a pani Dominika, choć też należy do OSP, to nie jeździ jeszcze na akcje. Sobotnie zebranie w remizie zapamięta na długo.

- Zostałam poproszona o przeczytanie sprawozdania z wydatków i bardzo się tym stresowałam – opowiada nam pani Dominika. - W trakcie mojej relacji Patryk nagle wyszedł. Pomyślałam, że musiało się coś stać. Nie minęło dużo czasu, gdy zawyła strażacka syrena. Większość chłopaków się zerwała i wybiegła. No pięknie! - powiedziałam sobie. Tego tylko brakuje, żeby z zebrania jechali na akcję.