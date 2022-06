W Radwanicach młodzież zniszczyła śmietnik. Wójt gminy zamieścił na FB nagranie z monitoringu. FILM

Zniszczony śmietnik - to obraz po jednym z wieczorów przy boisku w Radwanicach. Mimo późnej pory, sprawcy zostali nagrani przez kamerę monitoringu.

Nagranie to zamieścił na Facebooku wójt gminy Paweł Piwko, z takim oto komentarzem:

Wszystko mogę zrozumieć... Ale celowe niszczenie miejsca, które dla Was zbudowaliśmy...?

Teraz to może tylko kosz, za chwilę ławka na której siedzicie, a później boisko na którym gracie? Tak to ma wyglądać?

Droga młodzieży pracujecie na swój wizerunek. Naprawdę chcecie żeby wasza ocena opierała się na aktach wandalizmu...?