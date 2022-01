W powiecie głogowskim chorowało na Covid-19 w sumie 6,4 tys. osób, zmarło 126. Szczepmy się - proszą starosta, szefowie szpitala i sanepidu

W nadesłanym do redakcji liście czytamy:

Minęły dwa lata odkąd pandemia koronawirusa wywróciła świat i nasze codzienne życie do góry nogami. Pandemia COVID-19, biorąc pod uwagę liczbę śmiertelnych przypadków jest jedną z 10 najcięższych pandemii w historii świata.

Wirus SARS-CoV-2 jest wyjątkowo nieprzewidywalny, mutuje się i zmienia w bardzo agresywny sposób. Nowe szczepy są bardziej zakaźne niż poprzednie. Omikron jest piątym po wariantach Alfa, Beta, Gamma i Delta - szczepem SARS-Co V -2, który wzbudził szczególne obawy naukowców.

Obecnie jedyną skuteczną obroną przeciw COVID-19 są szczepienia. Są naszą nadzieją na powrót do normalności, większa szansą na zwycięstwo w walce z pandemią.

W roku 2021 w Powiecie Głogowskim zakażonych koronawirusem SARS CoV-2 zostało 6400 osób, spośród nich zmarło 126 osób.

Śmierć jest ogromnym dramatem dla rodzin i bliskich. Osoby które odeszły były mamami, ojcami, dziećmi, siostrami braćmi, żonami, mężami czy przyjaciółmi.

Pandemia koronawirusa nie słabnie. Jesteśmy w trakcie czwartej fali i spodziewamy się kolejnej piątej.

Służba zdrowia jest coraz bardziej obciążona, również nasz Głogowski Szpital zapełnia się w błyskawicznym tempie. Niepokojące jest to, że pomocy oczekują coraz młodsi ludzie, przeważnie są to osoby niezaszczepione i ich stan jest coraz poważniejszy.

W okresie od 9 listopada czyli kolejnego uruchomienia oddziału covidowego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym do 31 grudnia br. liczba hospitalizowanych pacjentów zakażonych koronawirusem wyniosła 87 osób, z czego aż 60 pacjentów to osoby niezaszczepione. W tym krótkim okresie z powodu COVID- 19 zmarło 25 osób, z których 21 było niezaszczepionych. Zdecydowana większość pacjentów, którzy ciężko przechodzą COVID-19 to osoby niezaszczepione.

Bardzo nas martwi, że pomimo codziennych przerażających statystyk zachorowalności i śmierci wciąż tak wiele osób nie decyduje się na szczepienia. W powiecie głogowskim, aż 45 proc. mieszkańców wciąż nie zdecydowało się na szczepienie.

Szanowni Państwo, mamy nadzieje, że przedstawione przez nas informacje pozwolą jeszcze raz przemyśleć i świadomie podjąć decyzję o zaszczepieniu się. Pamiętajmy, że podejmując decyzję o szczepieniu, dajemy sobie szansę lub ją odbieramy na życie, na zdrowie oraz na to, że przejdziemy COVID-19 łagodniej.

Apelujemy i prosimy wszystkich o odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich, za wszystkich tych których kochamy, ale również z szacunku dla osób których nie znamy.

Szczepmy się, bo życie jest piękne!

Niespełna kilka dni temu przeżywaliśmy ze swoimi bliskimi Święta Bożego Narodzenia.

Życzymy, by Święta Wielkanocne obchodzone były w tym samym gronie lub większym.

W poczuciu odpowiedzialności za nas wszystkich kierujemy do Państwa te słowa, dziękując jednocześnie za wspieranie idei szczepień Wójtom, Prezydentowi Miasta Głogowa, Samorządowcom, Księżom Proboszczom, Organizacjom Pozarządowym, Pracownikom Służby Zdrowia, lokalnym mediom i wszystkim zaangażowanym, dla których zdrowie jest najważniejsze.