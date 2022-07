W Polkowicach powstanie nowoczesne i bezpieczne rondo. Jest już projekt i wizualizacja

Jest już projekt i wizualizacja nowoczesnego i bezpiecznego skrzyżowania, które uwzględnia wymagania kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Wykonawca czeka na zgodę wojewody, by wejść na plac budowy.

Mieszkańcy też nie mogą się już doczekać, by tradycyjne skrzyżowanie było zastąpione bezpieczniejszym rondem.

Z wjazdem na osiedle jest problem. Mój mąż często wjeżdża do Polkowic od strony Głogowa i nie może do nas na osiedle wjechać tu od strony alei Jana Pawła II i alei Józefa Piłsudskiego i przez to nadrabia kilometrów i traci więcej czasu – mówi Aleksandra Kuziemka-Żywicka, mieszkanka ul. Żarskiej. – Często jeżdżę na rowerze i bardzo czekam na rondo, aby nie musieć korzystać z kładki, na której trudno na jednośladzie manewrować między ludźmi – dodaje.