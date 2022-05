W Polkowicach od dziś, 26 maja, można jeździć miejskimi rowerami. Do dyspozycji mieszkańców jest 100 jednośladów!

– Serdecznie zachęcam do korzystania z roweru miejskiego jako alternatywnej, ekologicznej i prozdrowotnej formy transportu miejskiego – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. - Dzięki ograniczeniu korzystania z samochodów i podróżowaniu elektrycznymi autobusami miejskimi czy rowerem, przyczyniamy się do poprawy powietrza którym oddychamy, czynimy Polkowice jeszcze bardziej zielonym i zdrowym miejscem do mieszkania – dodaje włodarz Polkowic