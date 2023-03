W pobliżu Kwielic powstaje nowa droga. To już trzecia obwodnica wsi

– Ta droga w znacznym stopniu zwiększy komfort dotarcia do szybu, który będzie docelowo szybem materiałowo-zjazdowym. Górnicy będą tam dojeżdżać do pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby autobusy i inne ciężkie pojazdy jeździły do kopalni wiejskimi drogami, dlatego ten łącznik jest bardzo ważny – mówił nam wójt Roman Jabłoński jeszcze przed rozpoczęciem robót.