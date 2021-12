W Pęcławiu i Białołęce będą osiedlowe drogi, a w Droglowicach kanalizacja. Gmina Pęcław rozstrzygnęła przetargi

Gmina Pęcław zakończyła przetargi na dwie duże inwestycje. Jest już po wyborze ofert, a teraz weryfikuje dokumenty. W ciągu miesiąca ma podpisać umowy z wykonawcami.

Pierwsza z inwestycji ucieszy zapewne mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych w Pęcławiu, którzy od 30 lat czekali na zrobienie dróg. Według planów budowa rozpocznie się wiosną przyszłego roku, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Z tego samego projektu powstanie też osiedlowa droga w Białołęce.

- Dużą inwestycją, do której przygotowuje się gmina i do które także przeprowadzono już przetarg to budowa kanalizacji w Droglowicach. - przyznaje wójt gminy Artur Jurkowski. - Obie inwestycje finansowane są z programu „Polski ład”, do którego złożyliśmy wnioski.