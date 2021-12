W Nadleśnictwie Głogów rośnie popyt na drewno opałowe. Wszystko przez wzrost cen gazu i prądu - mówią leśnicy

- Ma to ewidentnie także związek z podwyżkami cen prądu i gazu – mówi Daniel Latos, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów. - Ludzie wolną się napracować i kupić tanie drewno na opał, niż wymienić piec na gazowy. Owszem, jest wówczas miło, czysto i bez kłopotu, ale boją się wysokich rachunków. Dlatego wielu zostaje przy starych piecach. A jak jeszcze ma ktoś ciągnik z przyczepą, to za tak zwany samowyrób zapłaci grosze.

Nadleśnictwo Głogów notuje bardzo duże zainteresowanie sprzedażą drewna opałowego. Leśnicy twierdzą, że ma to związek oczywiście z nadejściem zimy, ale też z innego powodu.

Za „gałęziówkę" zapłacisz 6,15 zł

Najbardziej popularnym drewnem kupowanym ma asygnaty jest sosna (S4).

Pozyskana kosztem Skarbu Państwa, potocznie mówiąc, wycięta i przygotowana przez nadleśnictwo, kosztuje 147,60 zł brutto (metr sześcienny). Można też kupić taniej, ale trzeba samemu sobie przygotować drewno w lesie (to tak zwany samowyrób). Za metr sześcienny sosny trzeba zapłacić 66,42 zł brutto.

Trzecim, bardzo popularnym rodzajem drewna na opał z lasu jest tak zwana „gałęziówka”, czyli sosna M2, której metr sześcienny kosztuje w lesie 6,15 zł brutto. W tym przypadku także kupujący sam przygotowuje je w lesie. Takie drewno jest co prawda dużo tańsze, ale trzeba się przy tym napracować. Najpierw leśniczy wskazuje miejsce, z którego można je wyrobić, potem trzeba je ułożyć w stosy. Gdy jest gotowe, leśniczy mierzy drewno, nabija numer, a potem wystawia asygnatę i na jej podstawie sprzedaje drewno.

Najwięcej drewna na opał sprzedają leśnictwa Głogówko, Dobromil, Gola, Obiszów, gdzie na przy zrębach jest go sporo.