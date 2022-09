W lesie koło Radzynia nad Jeziorem Sławskim ktoś wyrzucił sporo śmieci. Sprawcy szuka Straż Leśna

Leśnicy i straż miejska biją na alarm - takie zachowania niszczą lasy, z których wszyscy korzystamy. Każdego roku do lasów Gminy Sława trafiają setki zużytych opon i innych śmieci, które powinny zostać wywożone do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Większość z nich degraduje środowisko. Wyrzucanie śmieci do lasu jest wykroczeniem. Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia- reaguj!

Co grozi za zaśmiecanie lasu?

Za zaśmiecanie lasu może być nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł, a 1000 zł za zbieg dwóch wykroczeń np.: (nielegalny wjazd i parkowanie na terenach leśnych plus zaśmiecenie lasu). Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu to może być wymierzona kara grzywny do 5000 zł.