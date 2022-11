W lasach koło Góry pojawił się ryś. Piękny dziki kot został sfilmowany przez myśliwego. Mamy FILM!

Piękny, dziki kot został zarejestrowany w ubiegłym tygodniu przez Martina Perzyńskiego (30 l.), myśliwego z okolic Góry.

- Byłem akurat na zbiorowym polowaniu, gdy go zauważyłem. Nie trwało to długo, ale na szczęście miałem telefon w ręku i go nagrałem – opowiada nam autor nagrania. - To piękne zwierzę, w naszych lasach widziałem takie pierwszy raz. Myślę jednak, że był u nas na chwilę. Widywałem już u wilki, bo jest ich dość dużo, ale rysia pierwszy raz.