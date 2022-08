W Krzepowie ZGM rozebrał lokatorskie komórki. - Ściana przecieka. Nie mamy też gdzie trzymać opału na zimę - mówią lokatorzy Grażyna Szyszka

ZGM rozebrał stare komórki przylegające do budynku przy Osadników 37 w Krzepowie. - Wygląda na to, że uszkodzili ścianę i woda dostaje się do środka. W pokoju pokazały się mokre plamy. Nie wiemy, kiedy ktoś to naprawi – mówi nam lokatorka. - No i gdzie teraz schowamy opał na zimę?