W Kotli rusza Klub Seniora +. Sprawdź, jak się zapisać

Klubowa działalność ma na celu aktywizację społeczną, integrację oraz włączanie seniorów do społeczności lokalnej, ale przede wszystkim organizację wspólnego spędzania czasu wolnego.

Do Klubu Senior + może należeć każdy mieszkaniec gminy Kotla, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo. Co ważne, uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne, ale chętni muszą złożyć deklarację. Formularze i załączniki można pobrać ze strony internetowej TUTAJ albo bezpośrednio w siedzibie GOPS w Kotli.

Deklaracje należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 2, I piętro ul. Krzycka 2, w godzinach 8 – 14

Zajęcia w Klubie organizowane są w formie stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników. Będą też ciekawe warsztaty tematyczne, spotkania, wycieczki, imprezy okolicznościowe.

Klub poprowadzi GOPS, a jego siedzibą będzie Budynek ośrodka zdrowia przy ulicy Krzyckiej w Kotli.