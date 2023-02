W Jerzmanowej na nowej stacji benzynowej Shell można już tankować

We wtorek, 31 stycznia po raz pierwszy ze stacji skorzystał pan Artur z Ostaszowa koło Przemkowa, który jeździ do pracy na pobliski szyb SG1 KGHM.

- Stacja jest fajna, zwłaszcza jej miejsce. Mogę teraz zatankować w drodze do pracy albo po zmianie – mówi pan Artur. - A jak jeszcze otworzą po sąsiedzku sklep, to będzie super. Nie będę musiał jechać na zakupy do miasta. To bardzo wygodne rozwiązanie.