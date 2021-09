Tablica została odsłonięta w sobotę, 11 września podczas mszy odpustowej w sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu. Zrobił to wójt Gminy Grębocice Roman Jabłoński. Tablica upamiętnia zbrodnię dokonaną przez sowietów na kapelanach Wojska Polskiego w Katyniu. Została ona umieszczona we wschodniej ścianie kościoła. Spotkanie to było także okazją do wręczenia Krzyży XXX-lecia Ordynariatu Polowego.

Projekt został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Grębocice.