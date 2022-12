W Grębocicach zapalono lampki na choince. Na przedszkolaki czekał Mikołaj i prezenty

Tradycyjnie jak co roku mieszkańcy gminy spotkali się 6 grudnia przy Urzędzie Gminy w Grębocicach, by wspólnie zapalić światełka na choince. Dla najmłodszych przygotowano zabawy oraz wizytę świętego Mikołaja. Nie brakowało chętnych do zrobienia sobie z nim zdjęcia.

Przy tej okazji nie zabrakło też prezentów dla przedszkolaków. Wójt Roman Jabłoński wraz z Mikołajem rozdali paczki dla dzieci z Przedszkola Publicznego i jego oddziałów oraz Gminnego Żłobka w Grębocicach.

Zobaczcie zdjęcia z zapalenia choinki w Grębocicach: