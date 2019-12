W gminie Żukowice powstaje farma wiatrowa. Tak wygląda zbrojenie fundamentów pod turbiny

Każda konstrukcja pod wiatrak jest dokładnie zbrojona, a każdy fundament to ponad 400 m3 betonu.

Wykonane zostały już drogi dojazdowe do każdej turbiny, które jednocześnie będą służyły rolnikom jako dojazd do ich gruntów. W tym samym czasie prowadzone są prace polegające na umieszczeniu kabli światłowodowych łączących każdą z turbin z PSE Żukowice w m. Kamiona.

Na początku przyszłego roku planowany jest montaż turbin wiatrowych. Inwestycja prowadzona przez Innogy Renewables Polska, a jej wartość szacuje się na blisko 200 mln zł i ma zostać zakończona w czerwcu 2020