Od rana w gminie Kotla rządzi święty Mikołaj. Jego orszak przemierza wszystkie gminne miejscowości, by dzieci otrzymały prezenty. A ma co robić, bo do dostarczenia ma w sumie blisko 900 paczek. Mikołaj i jego pomocnicy są radośnie witani przez mieszkańców każdej wsi.

Zdjęcia: Gmina Kotla