W gminie Jerzmanowa nagrodzono dożynkowe dekoracje domów

Choć w tym roku gminne uroczystości dożynkowe (30 sierpnia) zostały ograniczone do mszy świętej oraz symbolicznego przekazania chleba oraz wieńców, nie odwołano innej atrakcji związanej tą imprezą. Sołectwa rywalizowały w 5. edycji konkursu organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej na „Najpiękniejszą dożynkową dekorację posesji".

Roślinne płody oraz plony zbóż, okazałe dynie, warzywa, kwiaty, a nawet zabytkowy sprzęt rolniczy posłużyły do stworzenia niezwykłych tegorocznych dożynkowych dekoracji posesji. Komisja konkursowa powołana przez GCK w Jerzmanowej wybrała się do czterech zgłoszonych posesji. W ocenie kierowała się pomysłowością, rozmiarem dekoracji i pracochłonnością. Priorytetowo traktowane były także takie walory jak: nawiązanie do rolniczej tradycji, estetyka wykonania i stopień wyeksponowania.

- Dzieci przychodzą popatrzeć, śmieją się i to jest najważniejsze. Moje wnuki są zadowolone, że taki fajny babcia i dziadek zrobieni z dyni siedzą pod płotem – opowiada Urszula Nester, jedna z uczestniczek konkursu.