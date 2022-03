W głogowskim szpitalu ruszył darmowy program wczesnej diagnostyki i profilaktyki chorób płuc

Świadczenia w ramach programu, realizowane są w Poradni Pulmonologicznej przez lek. Katarzynę Marek, specjalistę chorób płuc. W ramach programu, pacjent będzie miał wykonane badanie TK płuc (niskodawkowe) wraz z opisem, skorzysta z konsultacji lekarza specjalisty chorób płuc i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa w wieku 40-65 lat, którzy nie byli wcześniej diagnozowani i leczeni z powodu chorób układu oddechowego. Z programu wyłączone są kobiety w ciąży, u których niewskazane jest narażenie na promieniowanie występujące podczas badania TK.

MOŻNA JUŻ SIĘ REJESTROWAĆ

Rejestracja pacjentów do programu odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 14:00 osobiście w Centralnej Rejestracji lub telefonicznie pod numerami: 76 837 31 89 i 76 837 33 84.