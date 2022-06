W głogowskim Parku Sapera na spory gaz wróciła pamiątkowa tabliczka

Głaz, który stoi w odnowionym już Parku Sapera odzyskał tabliczkę z pamiątkowym napisem: „W 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika – Jego Nauczycielowi Janowi z Głogowa – Społeczeństwo Miasta”. Pierwotna zaginęła lata temu, a kamieniem nikt, oprócz wandali się nie interesował. Aż zrobił to radny miejski Dariusz Czaja, który zawnioskował do władz miejskich, by przy okazji rewitalizacji parku tablica była odtworzona. I tak się stało.

- Przy okazji kamień został wypiaskowany – mówi nam radny i zarazem działacz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Pierwsza tablica została zamontowana w 1973 roku z okazji przypadającej wówczas 500. rocznicy urodzin Kopernika.