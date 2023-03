W głogowskiej podstawówce uczennica z młodszej klasy uderzyła nauczycielkę. Kobieta zasłabła

- To bardzo delikatna sprawa. Jest w toku i nie wiemy, jak się dalej to wszystko potoczy – przyznaje dyrektorka szkoły. - Jeszcze tego samego dnia rozmawialiśmy o zdarzeniu z rodzicami dziewczynki. Zapewniam, że pozostałe dzieci czują się bezpiecznie i nie mają powodów do obaw. Musimy teraz zadbać o dobry stan psychiczny i uczniów, ale i nauczycieli, bo jest to bardzo ważne. Przecież każdy z nas chce się czuć bezpiecznie w swoim miejscu pracy.