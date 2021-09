W głogowskich przedszkolach i podstawówkach stanęły nowe pojemniki do segregacji w kształcie kredek

Edukacja ekologiczna wśród dzieci jest niezwykle ważna, a prawidłowa segregacja odpadów to jeden z głównych elementów dbania o środowisko. Aby ukształtować wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta nawyk właściwego postępowania z odpadami dla wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli w Głogowie zakupione zostały pojemniki do segregacji.

Szkoły podstawowe otrzymały pojemniki pod koniec zeszłego roku, a teraz otrzymają je przedszkola.

Urząd Miasta zakupił 125 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki: 55 sztuk otrzymały szkoły podstawowe a 70 sztuk przedszkola w Głogowie.

- Nie są to jednak zwykłe pojemniki. Do każdej placówki trafiło pięć pojemników w kształcie kredek. Poprzez swój bajkowy wygląd, nie kojarzą się z obowiązkiem ale z dobrą zabawą. I oto właśnie chodzi. Nauka poprzez zabawę, to najlepsza metoda zaszczepienia w młodym pokoleniu prawidłowych zachowań proekologicznych, co w przyszłości pozwoli im, stać się w pełni świadomymi, wrażliwymi na potrzebę ochrony środowiska dorosłymi – mówi Izabela Bauć z Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim.