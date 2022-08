W Głogówku świętują otwarcie stawów. Tak się bawili nad wodą. ZDJĘCIA

Przez kilka miesięcy w Głogówku trwały prace nad rewitalizacją stawów i terenów przy nich. Inwestycja została już zakończona i robi wrażenie. Mieszkańcy mają do dyspozycji plażę, pomosty, ławki, teren na rozpalenie ogniska, boisko do siatkówki i przebieralnię. Główną atrakcją są jednak oczywiście same stawy. Choć nie jest to oficjalnie kąpielisko, to mieszkańcy - a zwłaszcza dzieci, chętnie wskakiwali do wody.

– Te tereny to przede wszystkim zasługa mieszkańców, którzy na spotkaniach zawsze powtarzali, że trzeba coś z nimi zrobić. Wreszcie udało się nam wygospodarować środki i mamy taki piękny teren – mówił wójt Łukasz Horbatowski.

Na otwarciu stawów pojawiło się wielu mieszkańców całej gminy, a nawet spora grupa przyjezdnych z Głogowa. Czekał na nich cały festyn, łącznie z grami i zabawami i pieczeniem kiełbasek.