W Głogowie zlikwidowali nielegalne automaty do gry hazadrowej

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wraz z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno - Skarbowego we Wrocławiu skontrolowali wytypowane lokale na terenie powiatu głogowskiego. Ujawnili w nich i zabezpieczyli cztery automaty do gier hazardowych typu „Jednoręki Bandyta”. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu udowodniono, że służą one do losowych gier hazardowych.

Zostały one zabezpieczone przez Dolnośląski Urząd Celno - Skarbowy Oddział w Legnicy, który w tej sprawie będzie prowadził postępowanie. Wartość automatów to blisko 50 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar administracyjnych zabezpieczono ponad 17000 złotych gotówki.

Zgodnie z kodeksem karno- skarbowym za organizowanie gier hazardowych wbrew przepisom grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.