W Głogowie sypnęło śniegiem. Miasto nocą pod śnieżną pierzynką wygląda magicznie. Zobaczcie zdjęcia

W nocy z soboty na niedzielę, sypnęło śniegiem. Po kilkugodzinnych opadach warunki na drogach nie są najlepsze. Trzeba też uważać na chodnikach, bo pod warstwą śniegu mogą być lodowiska. Jak informują synoptycy, przed nami też bardzo mroźne noce, nawet do – 8 stopni C.

Prognoza pogody od 4 do 8 grudnia

Poniedziałek i wtorek (4, 5 grudnia)

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu od zachodu regionu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

Środa, 6 grudnia

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Zanikające opady śniegu, przechodzące przejściowo w opady deszczu marznącego powodującego lokalnie gołoledź. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od -3°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni i południowy.