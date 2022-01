W Głogowie sypią się mandaty według nowych stawek. Jest już pierwszy rekordzista

Mimo że od 1 stycznia, czyli od chwili, gdy obowiązują nowe, wyższe taryfikatory mandatów, nie minęło jeszcze zbyt wiele czasu to głogowscy policjanci już sporo ich wypisali. Do wczoraj, czyli do 17 stycznia za przewinienia drogowe ukarano 378 kierowców.

- Najwyższy mandat w wysokości 1500 złotych otrzymał kierowca osobowego auta za przekroczenie prędkości – informuje Emilia Reguła z KPP w Głogowie. - Mężczyzna stracił też prawo jazdy.

Pierwszy wysoki mandat otrzymał sprawca kolizji w niedzielę (2.01.) Wcześniej zapłaciłby za swój czyn kwotę 250 zł, obecnie ta wysokość wzrosła do 1250 zł

Gnał autostradą

W Polsce głośno było o wysokim mandacie, którym ukarano kierowcę z Niemiec. Auto poruszało się na lubuskim odcinku autostrady A2 w rejonie Rzepina. Policjanci zmierzyli, że jechał z prędkością 241 km/h czyli o 101 km/h za dużo. Został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.