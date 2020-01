W Głogowie stanęły kolorowe ćwirfoody, czyli karmniki dla ptaków. ZOBACZCIE, JAKIE ŁADNE

Ćwrifood, bo taką właśnie nazwę nosi kolonia karmników, to efekt wakacyjnych zajęć dzieci, które skorzystały z warsztatów o nazwie „Ptaszkanie” w MOK-u.

– Pomalowaliśmy wówczas ponad 30 takich drewnianych budek. Pierwszych siedem ustawiliśmy przed Bożym Narodzeniem właśnie przed ośrodkiem kultury. Ale będą koleje takie punkty żywieniowe, bo ćwirfoody będziemy montować też w innych miejscach Głogowa – wyjaśnia Joanna Kinder, specjalista do spraw Galerii Edukacji Twórczej w MOK-u, która dba, by w kolorowych karmnikach nie zabrało jedzenia dla ptaków. – Zachęcam też głogowian, by również zostawali w nich karmę, ale taką, która faktycznie jest dla ptaków. Nie wolno karmić ich na przykład chlebem. Nie kupujmy też karmy w siateczkach, bo mogą one być pułapką dla ptaków.