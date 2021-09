W Głogowie stanęły elektryczne hulajnogi. Minuta jazdy kosztuje 60 groszy

Na głogowskich ulicach pojawiły się elektryczne hulajnogi. W sumie jest ich 50, ale w użytku mniej, bo muszą być one ładowane. Start jest bezpłatny, ale każda kolejna minuta kosztuje 60 gr. Na jednym ładowaniu można przejechać do 45 km.

- Spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Quick, by ustalić zasady współpracy. Przez najbliższe tygodnie będziemy obserwować, jak mieszkańcy Głogowa wykorzystują te nowe urządzenia, ale z tego co wiem, to się przyjęły – informuje Piotr Poznański, zastępca prezydenta dodając, że nowe ustawodawstwo pozwala na lokowanie elektrycznych hulajnóg w miastach, co w tych dużych ma już miejsce. - Po pewnym czasie, poszukamy docelowych rozwiązań, bo dziś nie do końca wiemy, które miejsca mogą być przeznaczone na pozostawianie tych urządzeń – dodał prezydent.