W Głogowie rusza mobilny punkt Powiatowego Urzędu Pracy

Bus Powiatowego Urzędu Pracy będzie odwiedzać wszystkie gminy w powiecie. Wyposażeni w nagłośnienie pracownicy urzędu mają promować usługi i instrumenty rynku pracy.

- Spotkacie nas na targowiskach, na parkingach sklepów, przed szkołami ponadpodstawowymi i co jest ważne - na terenie gmin. Będziemy zachęcać do skorzystania ze staży, refundacji na założenie własnego biznesu, szkoleń, kursów i wiele innych propozycji, którymi dysponujemy – zapewnia Sławomir Majewski, dyrektor PUP w Głogowie.

Mobilny Punkt PUP jest po to, by dotrzeć z informacją do jak najszerszego grona mieszkańców powiatu. Dziś, 18 stycznia, po raz pierwszy stanął na parkingu przy wejściu do sklepu Kaufland.