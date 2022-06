W Głogowie przybyło wypadków i kolizji na przejściach dla pieszych. Nie lepiej jest w Lubinie i Wałbrzychu

Wzrosła liczba wypadków na przejściach dla pieszych w Głogowie

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali dane dotyczące liczby kolizji i wypadków na przejściach dla pieszych (z udziałem pieszych). Z ich ustaleń wynika, że od czerwca do grudnia 2021 roku aż w 10 województwach liczba takich zdarzeń zwiększyła się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Tak jest też w Głogowie. Miasto to znalazło się w gronie ośrodków, w których statystyki uległy pogorszeniu. W II połowie 2021 roku w Głogowie doszło do 10 kolizji i wypadków na przejściach dla pieszych. To o 2 zdarzenia więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Nie każda niebezpieczna sytuacja wynikała z nieudzielenia pierwszeństwa pieszym, ale wszystkie skutkowały najechaniem na nich. Statystycznie na 10 tys. głogowian przypadło 1,5 takiego zdarzenia.

Wzrost na poziomie 25 proc. nie jest najgorszym wynikiem w województwie dolnośląskim – pod tym względem najgorzej prezentuje się Wałbrzych (+137,5%).

Lubin zanotował wzrost na poziomie 33,3 proc., a Jelenia Góra aż o 71,4 proc.

Najbardziej statystyki poprawiły się w Świdnicy (-30,8%) z kolei we Wrocławiu liczna zdarzeń spadła o 5,8 proc.