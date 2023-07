W Głogowie policyjny patrol pełni służbę na Odrze. Funkcjonariusze czuwają, by było bezpiecznie nad wodą

Głogowscy policjanci pełnią służbę także na rzece Odrze. Patrolują z wody odcinek w granicach powiatu głogowskiego, czyli od Leszkowic do Bytomia Odrzańskiego.

Patrole są po to, by strzec bezpieczeństwa nie tylko tych, którzy decydują się spędzić wolne chwile nad brzegiem rzeki, ale także osób korzystających ze sprzętów wodnych.